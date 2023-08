Weiterhin ein Paar: Hier besucht Kylie Jenner ihren Timothée

Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) halten an ihrer Romanze fest! Bereits seit einigen Monaten sollen die Unternehmerin und der Schauspieler sich daten. Weder die Reality-TV-Bekanntheit noch der "Dune"-Star äußerten sich bisher zwar dazu – jedoch verrieten Insider immer wieder, wie es zwischen den beiden läuft. Nun gibt es ein weiteres Indiz für ihre Beziehung: Kylie besucht Timothée in seinem Zuhause!

Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, liefern den Beweis: Denn am Donnerstag wurde das Auto der zweifachen Mama, ein Mercedes Maybach 600, in der Einfahrt des Hollywoodstars gesichtet. Kylie besuchte ihren Lover also in seinem Heim in Beverly Hills. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Security-Team, mit dem sie zuvor noch in der Nachbarschaft einen Shopping-Bummel unternommen hatte.

Ob Kylie und Timothée sich wohl irgendwann als Paar in der Öffentlichkeit zeigen werden? Aktuell sollen die zwei ihre Beziehung noch entspannt angehen wollen, wie ein Insider zuletzt erklärt hatte: "Sie verstehen sich aber gut und haben Spaß miteinander."

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

