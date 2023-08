Besondere Ehre: Miley Cyrus führte Mama Tish zum Traualtar!

Sie ist überglücklich für ihre Mutter! Vor einer Woche gaben sich Tish Cyrus (56) und Dominic Purcell (53) in einer romantischen Zeremonie vor Familie und Freunden das Jawort. Während nicht alle Cyrus-Kids den besonderen Tag ihrer Mama zelebrierten, wurde Tochter Miley (30) eine besondere Ehre zuteil: Die Sängerin war nicht nur Trauzeugin ihrer Mum, sondern begleitete sie auch zum Altar!

Das erzählt die 30-Jährige nun gegenüber Vogue und macht deutlich, wie besonders dieser Moment für sie war. "An der Seite meiner Mutter zu stehen und sie an Dom zu übergeben, ist ein Moment, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde", erklärt sie gerührt. Miley macht es vor allem emotional, Tish mit Dominic zu sehen. "Dom und meine Mutter teilen die süßeste, echteste Liebe. Es ist fast so, als wäre es das erste Mal – was so gut zu meiner Mutter passt, die eine so junge Seele ist. Seit sie sich kennengelernt haben, sind sie beide in umgekehrter Reihenfolge gealtert", erzählt die "Used To Be Young"-Interpretin.

Doch nicht nur Miley kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen vom großen Tag ihrer Mutter heraus – auch Tish selbst findet gegenüber dem Magazin nur liebevolle Worte. "Es war einfach wie in einem Märchen. Das romantischste Märchen, das man sich vorstellen kann", verrät die 56-Jährige.

Backgrid Tish Cyrus und Dominic Purcell auf ihrer Hochzeit, August 2023

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2019

ActionPress Tish Cyrus und Dominic Purcell auf ihrer Hochzeit, August 2023

