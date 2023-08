Familien-Beef? Noah Cyrus schwänzte die Hochzeit ihrer Mama

Sie macht deutlich, hinter wem sie steht! 2022 hatten sich Tish (56) und Billy Ray Cyrus (61) nach fast 30 Jahren Ehe scheiden lassen. Während die beiden schnell wieder ihr Glück fanden, hatten einige ihrer Kinder wohl mit der Scheidung zu hadern. Denn am Wochenende waren nicht alle Kids bei der Hochzeit von Tish und Neu-Gatte Dominic Purcell (53) anwesend: Noah (23) verbrachte die Tage lieber mit ihrem Bruder Braison (29)!

Während am Samstag in Malibu eine romantische Trauung stattfand, gingen die beiden Cyrus-Geschwister lieber zu Walmart shoppen und ließen es sich bei einer Pyjama-Party gut gehen. All das hielt die 23-Jährige ziemlich provokant in ihrer Instagram-Story fest. Besonders pikant: Gerade an diesem Wochenende trug die "July"-Interpretin ein T-Shirt mit einem alten Porträt ihres Vaters drauf. Stichelt sie hiermit etwa gegen ihre Mutter?

Bereits kurz nach der Trennung von Tish und Billy Ray hatte Noah ziemlich deutlich gemacht, auf welcher Seite sie steht. Sie ist nämlich ihrer Mutter auf Instagram entfolgt – angeblich hatte die Sängerin sie sogar blockiert. An Fans war das nicht unbemerkt vorbeigezogen. "Billy Ray und Tish streiten sich und Noah hat sich auf Billys Seite geschlagen", hatte ein User auf Twitter kommentiert.

Getty Images Noah Cyrus im Dezember 2020

Getty Images Billy Ray Cyrus und Noah Cyrus bei den Grammys 2020

Getty Images Billy Ray Cyrus und Noah Cyrus, August 2017

