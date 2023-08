König Charles hält Prinz Andrew für größtes Familienproblem!

Er muss sich um ziemlich viele Baustellen kümmern! König Charles III. (74) hat es nicht leicht: Als Monarch des britischen Königreichs lastet viel Verantwortung auf seinen Schultern und Skandale um die royale Familie gibt es obendrein. Neben dem Zerwürfnis mit seinem Sohn Prinz Harry (38) hatte in den vergangenen Jahren vor allem der Skandal um Prinz Andrew (63) das Königshaus in ein schlechtes Licht gerückt. Dieser war mit dem umstrittenen Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht worden. Nun wird bekannt: Offenbar hält Charles seinen Bruder für das größte Problem der Familie!

Wie eine Quelle im Gespräch mit Sunday Times verrät, halte der König seinen Bruder für das größte Problem der Royals: "Andrew ist ein größeres Langzeitproblem als Harry und Meghan. Ich habe das Gefühl, dass noch mehr Dinge über Epstein ans Licht kommen werden und dass es dort immer noch nicht explodierte Bomben gibt." Daher wolle Charles seinen Bruder kontinuierlich weiter von offiziellen Anlässen ausschließen.

Wie ein Palastinsider kürzlich gegenüber Bild verriet, wolle der König den ersten Todestag von Queen Elizabeth II. (✝96) dazu nutzen, die Wogen mit Harry zu glätten: "König Charles wird vieles auf den Prüfstand stellen. Dazu gehört auch das Verhältnis zwischen Harry und Meghan und dem Rest der Familie." Die Frau des verlorenen Sohnes soll an diesen Gesprächen jedoch nicht teilnehmen dürfen: "Niemand vertraut Meghan, sie wird von den Royals als großes Problem gesehen."

SIPA PRESS / ActionPress König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Beerdigung der Queen, 2022

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

