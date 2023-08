Nach Pause: "Das Supertalent" geht mit Mega-Jury weiter!

Das Supertalent geht in die nächste Runde! Eigentlich hatte sich das TV-Format im vergangenen Jahr in eine "kreative Pause" verabschiedet. Wenige Monate später hieß es dann plötzlich, dass die Castingshow komplett abgesetzt wird – die hohen Zuschauerzahlen blieben in den vergangenen Jahren schlichtweg aus. Doch dann machten überraschende News die Runde: "Das Supertalent" geht nächstes Jahr weiter – und zwar mit dem Jury-Urgestein Dieter Bohlen (69)! Wer noch am Jurypult Platz finden wird, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

