Nach Trennungsdrama: Madonna will Britney auf Bühne holen!

Auf Freundinnen ist Verlass! Die Sängerin Britney Spears (41) macht gerade eine harte Zeit durch: Nach nur einem Jahr Ehe reichte ihr Mann Sam Asghari (29) die Scheidung ein. In ihrem Kummer wird die Blondine aber nicht allein gelassen. Ihre Musikkollegin Madonna (65) scheint sich nämlich nun dafür einzusetzen, dass Britney nach der Trennung wieder nach vorne schaut. Sie möchte ihre Kollegin zurück auf die Bühne bringen!

Wie Page Six berichtet, wolle die "Material Girl"-Interpretin ihre jüngere Kollegin für ein Konzert in Los Angeles auf die Bühne holen. Dieses werde im Rahmen von Madonnas großer "Celebration"-Tour im März stattfinden. Da die beiden Powerfrauen von demselben Agenten vertreten werden und sie eine jahrelange Freundschaft verbindet, wäre eine Bühnenreunion naheliegend. Der gemeinsame Hit "Me Against The Music" feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, was einen geeigneten Anlass für eine erneute Zusammenarbeit darstellen würde.

Die Trennung zwischen Britney und ihrem Noch-Ehemann Sam soll nicht gerade friedlich vonstattengegangen sein. Der 29-Jährige hatte dem Popstar unter anderem Handgreiflichkeiten und Untreue vorgeworfen. Ein Insider verriet zudem kürzlich gegenüber Us Weekly, dass Britney seit der Trennung nicht mehr mit ihrem Verflossenen reden wolle: "Sie lässt ihn nicht ins Haus und sie reden nicht miteinander."

Getty Images Britney Spears und Madonna im Jahr 2003

Getty Images Britney Spears und Madonna im Jahr 2004

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

