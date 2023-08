Nur im Tanga: Kourtney Kardashian zeigt ihre runde Babykugel

Ihr PDA macht auch vor der Schwangerschaft keinen Halt! Erst im Juni war Kourtney Kardashian (44) mit einer erfreulichen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen: Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit dem Blink182-Drummer Travis Barker (47). Auf Social Media gewährt das Pärchen seither nur zu gerne private Eindrücke in seinen Alltag als werdende Eltern – nun zeigt sich Kourtney freizügig beim Kuscheln mit Travis!

In einer neuen Instagram-Story stellt die 44-Jährige jetzt abermals ihren wachsenden Babybauch zur Schau – und lässt dabei ziemlich tief blicken. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie es sich Kourtney im Bett mit ihrem Mann gemütlich macht. Während der Kuscheleinheiten trägt die Schwangere lediglich einen schwarzen String und entblößt damit komplett ihre Babykugel! Auf eine Bildunterschrift verzichtet die Beauty.

Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hat sich Kourtney in Sachen Umstandsmode ganz schön ausgetobt! Allein in den vergangenen Wochen zeigte die Unternehmerin ihre wachsende Babykugel beispielsweise in einem sexy Leo-Bikini, einem ebenso feurigen Kleid mit tiefem Beinausschnitt und einem knappen Zweiteiler in Blau.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Babybauch, August 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

ActionPress Kourtney Kardashian im August 2023

