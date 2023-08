Kourtneys Schwangerschaftslook fällt bei ihren Fans durch!

Das war wohl ein Griff in die Fashion-Tonne! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) erwarten in wenigen Monaten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Schwangerschaftsverkündung präsentiert die The Kardashian-Beauty nur zu gern ihre neuen Rundungen in entspannten Looks oder knappen Bikinis. Doch dieses Mal trifft sie den Geschmack ihrer Fans nicht: Kourtney bekommt für ihren aktuellen Schwangerschaftslook Hate ab!

Via Instagram präsentiert sich die schwangere Beauty in einem ziemlich ausgefallenen Zweiteiler. Zu einem blauen Minirock kombiniert die 44-Jährige eine passende Cropped-Jacke, die ihre runde Körpermitte besonders in den Mittelpunkt stellt. Ihre Community ist bei diesem Anblick aber alles andere als begeistert. "Was zur Hölle trägt sie da?", "Sie versucht, Rihanna zu kopieren, was lächerlich ist" oder "Du bist 44 Jahre alt, nicht 16, Schätzchen. Zieh dich anständiger an als so", kommentieren unter anderem drei kritische Follower.

Doch diese Kommentare dürften der werdenden Mama sicherlich egal sein – genauso wie erst kürzlich ihre Diät. Während ihrer Gender-Reveal-Party wollte Kourt nämlich einmal auf nichts verzichten. "Sie wollte einfach das leckerste Essen haben, das es gibt, und sich ihren Schwangerschaftsgelüsten hingeben", hieß es auf ihrer Lifestyle-Webseite Poosh.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

