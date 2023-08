Sexy in Rot: Kourtney Kardashian zeigt ihren Babybauch!

Kourtney Kardashian (44) setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte nie ein Geheimnis aus ihrem erneuten Kinderwunsch gemacht. Nun sollte es endlich wieder klappen! Erst im Juni verkündeten die Beauty und ihr Partner Travis Barker (47), ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Seitdem zeigt sich die Unternehmerin auch immer wieder mit ihrer wachsenden Babykugel im Netz oder auf Paparazzi-Bildern. Nun wurde Kourtney hochschwanger in einem engen roten Kleid abgelichtet!

Auf den Paparazzi-Aufnahmen ist zu sehen, wie die werdende Mama sich gemeinsam mit ihrer Tochter Penelope (11), die aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (40) stammt, mit Kendall Jenner (27) zum Lunch in Malibu trifft. Dafür hat sich Kourtney sogar richtig in Schale geworfen! Sie trägt ein weinrotes, eng anliegendes Kleid, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzt. Dazu kombinierte die 44-Jährige dunkle Stiefel, eine schwarze Handtasche und eine Sonnenbrille.

Doch nicht bloß Kourtney brachte Kinder mit in ihre Beziehung mit Travis. Gemeinsam mit seiner Tochter Alabama Luella Barker (17) war der Musiker kürzlich zu Gast in einer Episode von "GOAT Talk". Dabei hatte der Schlagzeuger sogar verraten, wie er seinen Sohnemann gerne nennen wolle. "Ich mag den Namen Rocky 13", hatte er verraten. "Rocky George spielte für die 'Suicidal Tendencies' Gitarre. Und 13 ist einfach die beste Zahl aller Zeiten", hatte er erklärt.

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Realitystar

Anzeige

ActionPress Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope, 2023

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de