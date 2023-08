Robbie Williams vermutet: Er kann nicht mit Stress umgehen

Auch ein Robbie Williams (49) bleibt nicht verschont! Der berühmte Musiker hat so einige Päckchen zu tragen. Schon seit mehreren Jahren leidet der Sänger an einer dysmorphen Störung, einer exzessiven und falschen Wahrnehmung des eigenen Körpers. Aus diesem Grund nahm der "Angels"-Interpret zuletzt viele Kilos ab und plant wohl auch eine Beauty-OP. Nun spricht Robbie offen über seine mentale Gesundheit!

"Mein Gehirn rennt vor sich selbst weg", schreibt der 49-Jährige in einem gar poetischen Text auf Instagram, in dem er offen über seine Gefühlswelt spricht. "Es scheint, als würde mir die Fähigkeit fehlen, mit Stress umzugehen", erklärt er. Robbie betont, dass seine Aussagen kein Hilferuf seien, sondern dass dies bloß seine alltäglichen Probleme seien. Er fügt hinzu: "Mein Verstand hat seine eigene Sichtweise. Ich versuche ihm gut zuzureden, ihn dazu zu bringen, sich zu benehmen und ich sage ihm nette Dinge. Doch er tut, was er möchte."

Erst vor wenigen Wochen sprach der Sänger gegenüber The Sun offen über seine Pläne, sein Äußeres nach seinen Wünschen anzupassen. "Ich möchte ein paar Filler an den Augen, denn ich sehe aus, als hätte ich hohle Augen", plauderte er aus und könne die Vorurteile mancher Menschen bezüglich Beauty-OPs nicht verstehen.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Robbie Williams im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de