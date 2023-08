Kann Bronny James nach Herzstillstand wieder aufs Spielfeld?

Bronny James hat endlich Gewissheit. Vor einem Monat musste der Sohn von LeBron James (38) einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Während des Basketballtrainings hatte das Nachwuchstalent einen Herzstillstand erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Um die Ursache ausfindig machen zu können, musste der Sportler eine Reihe von Untersuchungen über sich ergehen lassen. Nach dem Erhalt der Ergebnisse steht für Bronny jetzt auch fest, ob er wieder Basketball spielen darf.

Wie TMZ Sports berichtet, haben die Untersuchungen bei dem 18-Jährigen zu einem eindeutigen Ergebnis geführt: Bronny leidet an einem angeborenen Herzfehler. Laut den Ärzten könne dieser jedoch gut behandelt werden – somit dürfte seinem Comeback auf dem Spielfeld nichts im Wege stehen! "Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich Bronny vollständig erholt und in naher Zukunft zum Basketball zurückkehren kann", heißt es in einem Statement der Familie.

Bronny selbst hat sich seit seinem Herzstillstand nicht zu seinem Zustand geäußert. Doch vor wenigen Tagen teilte sein Vater LeBron einen Schnappschuss von sich und seinem Sprössling und dessen Geschwistern in seiner Instagram-Story. Es schien, als gehe es dem Sportler schon deutlich besser.

Getty Images Bronny James, Basketballstar

Instagram / bronny LeBron James' Sohn Bronny

Instagram / kingjames Bronny, LeBron und Bryce James im Basketballstadion

