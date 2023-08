Wegen Lampenfieber: Kerstin Ott trank vor Shows viel Wodka

Kerstin Ott (41) macht ein überraschendes Geständnis! Mit ihrem Hit "Die immer lacht" wurde die Sängerin vor Jahren bekannt. Seitdem begeistert die gebürtige Berlinerin regelmäßig deutschlandweit die Fans mit ihrer Musik und tritt sogar hin und wieder in TV-Shows wie Let's Dance auf. Doch nun gibt die Musikerin offen zu: Wegen hohem Lampenfieber trank Kerstin vor Shows oft eine halbe Flasche Wodka!

Das verrät die 41-Jährige jetzt in einem Interview in der NDR-Talkshow. "Ich konnte nicht mal 'Hallo' sagen zu den Leuten oder überhaupt in Konversation treten mit den Leuten. Da hat der Wodka schon geholfen", erinnert sich Kerstin zurück und gibt zudem zu, dass sie vor Shows teilweise eine halbe Flasche des hochprozentigen Alkohols getrunken hätte. Heute könne sich die "Regenbogenfarben"-Interpretin das nicht mehr vorstellen – sie kann mittlerweile recht gut mit dem Lampenfieber umgehen.

"Ich habe schon ab und zu noch Lampenfieber, das ist nur nicht mehr so extrem wie früher", gibt Kerstin dennoch zu – bei ihr sei es immer tagesformabhängig. Wenn Kerstin bei einem Auftritt doch mal etwas nervöser ist, weiß sie, wie sie damit umgehen muss: Sie spricht ganz offen mit ihrem Publikum darüber. "Es tut mir leid, aber ich bin heute ein bisschen ruhiger drauf, das liegt nicht an euch", erklärt Kerstin dann beispielsweise.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Getty Images Kerstin Ott auf der Echo-Verleihung 2016

