Im nächsten Jahr: Sängerin Kerstin Ott kündigt Auszeit an

Kerstin Ott (40) hat für sich eine Entscheidung getroffen. Die Sängerin wurde mit ihrem Hit "Die immer lacht" deutschlandweit bekannt. Seitdem begeisterte die gebürtige Berlinerin mit ihrer Musik Millionen Fans und wagte sich sogar bei Let's Dance aufs Tanzparkett. Doch jetzt müssen Fans von Kerstin Ott ganz stark sein: Sie macht Schluss mit der Musik – jedenfalls für eine Weile. Die Songwriterin legt eine Pause ein.

Grund für ihre Karriereunterbrechung ist die Beziehung zu ihrer Frau Karolina Köppen. "Ich will die Familie genießen, ein bisschen entspannen und herunterfahren", erklärte Kerstin gegenüber Bild. Im kommenden Jahr will die 40-Jährige daher eine musikalische Pause einlegen. Doch womit will sich Kerstin konkret die Zeit vertreiben? "Durch die Weltgeschichte reisen, fremde Kulturen entdecken, da habe ich Bock drauf", meinte sie.

Im August 2017 heiratete Kerstin ihre Karolina, mit der sie heute insgesamt zehn Jahre zusammen ist. Zu dem fünften Hochzeitstag des Paares widmete Kerstin ihrer Partnerin süße Worte auf Instagram: "Wir haben so viel zusammen erlebt. [...] Ich liebe dich, meine Karolina."

Instagram / kerstinott_official Kerstin Ott und ihre Frau Karoline

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

Instagram / kerstinott_official Kerstin Ott im Mai 2021

