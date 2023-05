15 Kilo runter: "Let’s Dance" war für Knossi herausfordernd

Für Knossi (36) war Let's Dance hart! In diesem Jahr hatte sich der Twitch-Streamer einer großen Herausforderung gestellt. Er nahm an der Seite von Isabel Edvardsson (40) an der Tanzshow teil. Die beiden erreichten sogar das Viertelfinale, doch dann platzte der Traum des Sieges für die beiden – der Internetstar und die Profitänzerin mussten die Show am Freitag verlassen. Gegenüber Promiflash verrät Knossi jetzt, was für ihn die größte Challenge war!

"Das Körperliche. Ich habe noch nie Sport gemacht", erklärt der Blondschopf. "Jeden Tag meinen Schweinehund zu überwinden, um 8:30 Uhr in der Tanzschule auf der Matte zu stehen, das war schon hart", berichtet Knossi Promiflash. Doch das zeigte sich auch auf der Wage, wie er berichtet: "Ich habe mich in den letzten Wochen nicht gewogen, aber das müssten über zehn, eher 15 Kilo sein."

Auch wenn seine "Let's Dance"-Reise nun vorbei ist, ist er nicht enttäuscht – sondern total stolz. "Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich hier mitmachen durfte", erklärt Knossi Promiflash. Er habe nie damit gerechnet, dass er überhaupt irgendwann bei der Show mitmachen werde. Auch seine Tanzpartnerin ist sehr zufrieden: "Ich bin superstolz auf Knossi – wirklich! Er hat alles, wirklich alles gegeben."

