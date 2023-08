Flirt mit Leo DiCapro? Gigi Hadid mit anderem Mann unterwegs

Nanu, was sagt Leonardo DiCaprio (48) wohl dazu? Schon länger halten sich hartnäckige Gerüchte, dass der Schürzenjäger aktuell Gigi Hadid (28) datet. Immer wieder werden die beiden gemeinsam auf Events oder in Restaurants gesichtet und sollen sich bestens verstehen – Insider behaupten sogar, der Schauspieler und das Model seien fest zusammen! Doch nun wurde Gigi mit einem anderen Mann an ihrer Seite abgelichtet...

Bilder, die MailOnline vorliegen, zeigen sie am Samstagabend beim Verlassen einer Hausparty in Los Angeles. Doch nicht allein: An Gigis Seite ist der Musikproduzent Cole Bennett. Die 28-Jährige und er verließen die Veranstaltung gemeinsam, stiegen dann beide in denselben SUV und fuhren anschließend zusammen weg. Während die Laufstegschönheit ihr Gesicht verdeckt hielt, schien zumindest Cole sichtlich Spaß zu haben und strahlte glücklich.

Eine Quelle berichtete zuletzt, dass Gigi und Leo zwar nicht die Finger voneinander lassen könnten – etwas Langfristiges bahne sich allerdings auch nicht an. "Sie ist aber nicht dumm. Sie glaubt nicht, dass es irgendwohin führen wird. Solange er respektvoll ist und ihr kein Drama bereitet, wird sie ihn weiterhin sehen, wenn sie kann", behauptete er gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de