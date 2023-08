Trotz On-off-Romanze: Leonardo kann nicht ohne Gigi Hadid

Was läuft wirklich zwischen Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (28)? Schon seit fast einem Jahr reißen die Schlagzeilen um den Schauspieler und das Model nicht ab: Immer wieder wird Leo mit Frauen an seiner Seite gesehen – auch Gigi soll der Titanic-Star hin und wieder daten. Eine Beziehung zwischen den beiden wurde allerdings nie bestätigt. Doch so ganz ohneeinander können Leo und Gigi auch nicht...

Das verriet ein Insider gegenüber Mail Online. "Leo und Gigi unterhalten sich immer noch gelegentlich, und sie sehen sich ziemlich oft, weil sie in ähnlichen Freundeskreisen unterwegs sind." Ganz die Finger voneinander lassen können die beiden aber anscheinend nicht: "Sie respektieren einander und haben Spaß, wenn sie zusammen sind, aber das ist nicht die Art von Situation, in die sich Gigi einleben würde." Die Laufstegschönheit wolle vor allem ihr Single-Leben genießen und sich auf ihre kleine Tochter Khai und ihr Karriere konzentrieren.

Obwohl sich der 48-Jährige und die Ex von Zayn Malik (30) hin und wieder näherkommen sollen, weiß Gigi, dass aus ihr und Leo nichts Langfristiges werden wird. "Sie ist aber nicht dumm. Sie glaubt nicht, dass es irgendwohin führen wird. Solange er respektvoll ist und ihr kein Drama bereitet, wird sie ihn weiterhin sehen, wenn sie kann", erklärte bereits ein weiterer Informant gegenüber People.

Getty Images Gigi Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Getty Images Gigi Hadid, 2022

