Royaler Besuch beim ZDF: Prinz Harry im deutschen Fernsehen!

Das ist mal eine echte Überraschung! Seit einer Weile ist bekannt, dass die Invictus Games in diesem Jahr erstmals nach Deutschland kommen: Vom 9. bis zum 16. September werden sich über 500 Kriegsveteranen aus 22 Nationen in zehn verschiedenen Sportarten in Düsseldorf messen. Prinz Harry (38) ist bei der paralympischen Veranstaltung höchstpersönlich vor Ort – aber auch im deutschen Fernsehen wird er zu sehen sein!

Das gibt nun der Sender ZDF bekannt. Kein Geringerer als der jüngste Sohn von König Charles III. (74) kommt nach der Eröffnungsfeier der Invictus Games nach Mainz. Dort wird er zu Gast bei "das aktuelle sportstudio" sein. In der TV-Sendung wird der 38-Jährige über sein selbst gegründetes Sportevent sprechen.

Doch damit nicht genug: Neben ihm sind auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie zwei Veteranen des Afghanistan-Einsatzes in die Sportsendung geladen. Durch den Abend mit der Prominenz führen die Fernsehmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) und der Sportmoderator Sven Voss.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im November 2014

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de