Spielt Gigi Birofio hier auf Sommerhaus-Streit mit Can an?

Geht der Streit in die nächste Runde? Die erste Folge von Das Sommerhaus der Stars wurde noch nicht gesendet – und doch sorgen die Kandidaten der Show schon für ordentlich Furore! Walentina Doroninas (23) Verlobter Can Kaplan hatte bereits angedeutet, während der Dreharbeiten Opfer einer gewaltsamen Auseinandersetzung geworden zu sein. Gerüchten zufolge sei ein Streit mit Luigi Birofio (24) der Grund dafür gewesen. Nun scheint es, als würde Gigi weiter darauf rumreiten…

"Der Moment, wenn du weißt, du kannst bald jemanden hauen, ohne dass er dich anzeigen kann wie eine Prinzessin", schreibt Gigi in seiner Instagram-Story. Dazu markiert er das von Eugen Lopez ins Leben gerufene "Fame Fighting". Außerdem richtet er sich direkt an seinen Rivalen: "Immer schön auf dein Herrchen hören" und fügt den Buchstaben C ein. Ob das eine Kampfansage an Can ist?

Dieser reagiert prompt in seiner eigenen Instagram-Story darauf: Zu einem Screenshot von Gigis Worten schreibt er: "Das ist schon echt heftig! Nach so einer Aktion solche Worte…" Doch eine Überraschung ist es für ihn wohl nicht: "Ich habe nichts anderes erwartet von dir. Wer hoch fliegt, fällt tief."

Anzeige

Zengel, Dirk Gigi Birofio, TV-Star

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Influencer

Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de