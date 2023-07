TV-Star Eugen Lopez ruft neues Promiboxen-Format ins Leben!

Die Fans des Promiboxens kommen schon bald wieder auf ihre Kosten! In der Vergangenheit veranstalteten schon zahlreiche TV-Sender die actiongeladene Show, in der Prominente gegeneinander in den Ring steigen: Unter anderem kämpften Sam Dylan (32) und Serkan Yavuz (30) 2020 vor laufender Kamera um den Sieg. Seit einiger Zeit fand das Event jedoch nicht mehr statt. Jetzt ruft der Realitystar Eugen Lopez ein neues Promiboxen-Format ins Leben!

Gegenüber Bild gibt Eugen – unter anderem bekannt aus Formaten wie Temptation Island und Co. – jetzt bekannt, dass er die neue Show namens "Fame Fighting" an den Start bringt. "Die Reality-TV-Szene ist aktuell außer Kontrolle, die Leute drehen total am Rad. Ein Promiboxen auf einer High-Quality-Ebene soll die neue Plattform dafür sein", erklärt der Fitness-Fan. Die Boxkämpfe sollen im November in Bonn ausgetragen werden.

Doch damit nicht genug! Auch die ersten Kandidaten sind bereits bekannt: Unter anderem werden der Too Hot To Handle: Germany-Star Kevin Njie (27), der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio (24) und der Ex-Bachelor Andrej Mangold (36) mit von der Partie sein. Weitere Teilnehmer werden nach und nach bekanntgegeben. Gegenüber Promiflash betont Eugen: "Der Kampf, auf den ich mich am meisten freue, der ist noch nicht bekannt. Das wird ein Kracher, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das wird der Kampf des Jahrhunderts."

