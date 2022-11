Großer Gewichtsverlust: Fans sorgen sich um Jessica Simpson

Jessica Simpson (42) hat eine große körperliche Wandlung hinter sich! Die US-amerikanische Musikerin hat nach drei Schwangerschaften viel Gewicht abgenommen: Seit 2019 hat die "A Public Affair"-Interpretin mithilfe einer Ernährungsumstellung und Sport sage und schreibe 45 Kilogramm verloren. Seither präsentiert die dreifache Mama ihre erschlankten Kurven regelmäßig in den sozialen Medien. Ihre Fans sind jetzt allerdings besorgt, dass Jessicas Diät zu weit geht...

Auf dem Instagram-Profil des Möbelherstellers Pottery Barn Kids zeigte Jessica jetzt das Kinderzimmer ihrer Tochter Birdie – bei ihren Fans geriet das Interieur allerdings schnell in den Hintergrund. In der Kommentarspalte des Clips brach eine Diskussion über das Gewicht der Sängerin aus. "Ihre Augen sehen so eingefallen aus. Irgendetwas stimmt nicht", "Sie hat so viel Gewicht verloren. Ich hoffe, es geht ihr gut" oder auch: "Bei allem Respekt, sie sieht gebrechlich aus", schrieben beispielsweise drei User.

Andere Nutzer der Fotoplattform sahen hingegen keinen großen Unterschied zu den letzten Social-Media-Postings der Musikerin. "Sie sieht ein bisschen anders aus, aber das passiert einfach, wenn man so viel abnimmt", kommentierte beispielsweise ein Fan. Jessica selbst äußerte sich bislang jedoch noch nicht zu den Sorgen ihrer Supporter.

Getty Images Jessica Simpson im September 2022

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

