Mit Familienbild: Trace Cyrus gratuliert Tish zur Hochzeit

Ihr steht das Glück ins Gesicht geschrieben. Anfang Mai hatte Tish Cyrus (56) voller Freude bekannt gegeben, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex Billy Ray (62) wieder verlobt ist. Vor wenigen Tagen schritt die Managerin dann mit ihrem Partner Dominic Purcell (53) vor den Traualtar – im Beisein ihrer Kinder Trace (34), Brandi (36) und Miley (30). Jetzt teilt Trace einen süßen Familienschnappschuss von diesem besonderen Tag und gratuliert seiner Mama öffentlich zur Hochzeit.

"Ich fühle mich sehr geehrt, Teil einer so wunderbaren Familie zu sein. Herzlichen Glückwunsch an meine Mutter zu ihrer wunderschönen Hochzeit", schreibt der Musiker zu einer Aufnahme, die am Tag der Trauung entstanden ist. Darauf zu sehen sind er, seine Schwestern Brandi und Miley sowie ihre Mutter Tish. Voller Freude lächeln die vier in die Kamera – dabei strahlen vor allem die 56-Jährige und ihre zweitjüngste Tochter um die Wette.

Doch nicht alle Kinder waren an Tishs besonderem Tag anwesend. Sowohl Braison (29) als auch Noah (23) blieben den Feierlichkeiten fern. In ihrer Instagram-Story zeigten sie ihren Fans, was sie stattdessen machten: Die Musikerin und ihr Bruder zogen der Hochzeit ihrer Mutter offenbar eine Pyjama-Party mit Freunden vor.

Miley, Tish und Trace Cyrus, 2021

Miley Cyrus mit ihrer Mutter Tish

Noah Cyrus, Sängerin

