Nach Trennung: Pete Davidson ist freudestrahlend unterwegs

Ihm scheint es wieder prächtig zu gehen. Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (27) wurde seit dem vergangenen Jahr eine Liebelei nachgesagt. Immer öfters wurden die zwei dann auf Dates zusammen gesehen. Ihre Beziehung bestätigten der Comedian und die Schauspielerin aber nie offiziell. Zuletzt hieß allerdings auch, dass die beiden getrennt sein sollen. Pete scheint trotz allem gut gelaunt zu sein.

Der 29-Jährige wurde beim Herumfahren in seiner Heimatstadt New York City gesehen. Der Comedystar strahlte dabei am Steuer seines Oldtimers über das ganze Gesicht. Das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Mirror vorliegen. Er trug ein lässiges weißes T-Shirt und eine weite Hose – dazu ein Paar einfache weiße Turnschuhe. Um seinen Hals trug er eine schwere Goldkette.

Ein Insider verriet außerdem, dass Pete und Sui im Guten auseinandergegangen sind. "Es fließt weder böses Blut zwischen den beiden noch hegen sie irgendwelche negativen Gefühle füreinander", verriet eine Quelle kürzlich gegenüber Us Weekly. Ihr Beziehung habe letztendlich einfach ihren Lauf genommen und beide hätten bemerkt, dass sie unterschiedliche Dinge wollen.

Anzeige

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023

Anzeige

Instagram / marthastewart48 Martha Stewart, Pete Davidson und Chase Sui Wonders

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de