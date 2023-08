"Scheiße": Giulia Siegel schießt gegen den Sommerhaus-Cast

Sie hat eine klare Meinung! Giulia Siegel (48) ist seit einigen Jahren als Reality-TV-Star erfolgreich. Die DJane hatte schon an zahlreichen Shows wie Das Sommerhaus der Stars, Temptation Island V.I.P und Promis unter Palmen teilgenommen. Was all ihre Sendungen gemeinsam haben: In jeder davon hat die Blondine ordentlich polarisiert. Besonders mit ihrer Meinung eckt die Tochter von Ralf Siegel an. Auch zum diesjährigen Sommerhaus-Cast hat sie eine klare Haltung: Den findet Giulia nämlich echt scheiße.

"Ich kenne den Cast natürlich und es sind viele Menschen dabei, die ich echt scheiße finde", gibt die TV-Bekanntheit offen gegenüber Promiflash zu. Wen genau sie meint, will sie nicht verraten: "Wer das ist, sage ich jetzt nicht, werden wir dann sehen, aber es sind viele Menschen dabei, die ich einfach nicht cool finde, deswegen kann ich vielleicht auch meine Klappe aufreißen oder mich überraschen lassen, wenn sich jemand anders verkauft, als ich dachte."

Ins Sommerhaus ziehen unter anderem Edith und Eric Stehfest (34), Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu, Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan, sowie Claudia Obert (61) und Max Suhr (25). Als Nachrücker werden Gerüchten zufolge wohl auch Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (30) einziehen. Mit dem Kampf der Realitystars-Sieger bekam sich die 48-Jährige nämlich während der Dreharbeiten zur letzten Staffel in die Haare. Ob Giulia etwa einen dieser Kandidaten meint?

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Giulia Siegel, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

SAT.1 Giulia Siegel, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

