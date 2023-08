Serena Williams enthüllt das Kinderzimmer für Baby Adira!

So lässt es sich leben! Im Mai hatte Serena Williams (41) bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (40) den zweiten Nachwuchs erwartet. Mit ihm hat die einstige Tennisspielerin bereits die fünfjährige Tochter Olympia. Vor einer Woche war es dann endlich so weit: Die kleine Adira erblickte das Licht der Welt – und nun gibt Serena erste Einblicke in das Kinderzimmer ihres jüngsten Sprösslings!

In einem neuen YouTube-Video berichtet die 41-Jährige, dass sie Olympias Spielzimmer in ein Kinderzimmer für ihre neugeborene Tochter umgewandelt hat: "Ein bisschen was zur Geschichte dieses Zimmers: Das war früher das Zimmer von Olympia. Es hatte einen blauen Teppich und war so etwas wie ein Spielzimmer für sie." Zu sehen ist ein royales Babybett in weißer und roter Farbe. Und auch für Adiras Gaderobe hat Serena schon gesorgt – auf einer Kleiderstange hängen unzählige Outfits für die Kleine.

Den Namen ihrer jüngsten Tochter Adira River Ohanian verriet die zweifache Mama erst vor wenigen Tagen mit einem süßen Schnappschuss im Netz – und der scheint bei den Fans ziemlich gut anzukommen! Die Kommentarspalte war mit Herz-Emojis und lieben Worten gefüllt. "Team River" und "Wie wundervoll" oder "Schaut euch diese schöne Familie an, was für ein wundervoller Name", schrieben einige von ihnen.

YouTube / SerenaWilliams Adiras Kinderzimmer

YouTube / SerenaWilliams Adiras Kleiderschrank

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Familie, August 2023

