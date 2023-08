Diesen besonderen Namen trägt Serena Williams' zweites Kind

Jetzt verrät sie ein niedliches Detail! Auf der diesjährigen Met Gala hatten Serena Williams (41) und ihr Mann Alexis Ohanian (40) verkündet, dass sie erneut Eltern werden. Gekonnt hatte sie auf dem Mega-Event ihre Babykugel in Szene gesetzt. Nun war es so weit: Die zweite Tochter der Tennislegende erblickte das Licht der Welt. Jetzt verrät Serena auch den außergewöhnlichen Namen ihres Babys!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie einen Schnappschuss ihrer Familie. Dabei strahlen alle in die Kamera und freuen sich über den Nachwuchs, welcher Adira River Ohanian heißt. Serena hält ihre Kleine im Arm, während Alexis schützend seine Hand auf ihren Kopf legt. Und ihre große Schwester Olympia? Sie posiert neben dem Neugeborenen und grinst dabei total stolz in die Kamera.

Der Name scheint bei den Fans ziemlich gut anzukommen. Die Kommentarspalte ist voller Herz-Emojis und lieben Worten. "Team River" und "Wie wundervoll" oder "Schaut euch diese schöne Familie an, was für ein wundervoller Name", lauten ein paar Kommentare.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia Ohanian

Getty Images Serena Williams, Mai 2023

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian im Mai 2023

