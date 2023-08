Song gerappt: Eminem erwirkt Abmahnung gegen Trump-Anhänger!

Eminem (50) ist stinksauer! Der Musiker gilt seit einigen Jahrzehnten als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Der US-Amerikaner verdient sein Geld auch als Songwriter und Produzent für verschiedenste Künstler. Im Laufe seiner Karriere konnte er sogar einen Oscar, mehrere Grammys und einige Echos abstauben. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen an seinen Texten bedienen. Doch dass ein Parteifreund von Donald Trump (77) "Lose Yourself" während des Wahlkampfes performte, passt ihm so gar nicht! Eminem erwirkt eine Abmahnung gegen Vivek Ramaswamy!

In einem Brief, der Daily Mail vorliegt, wandte sich Eminem an den Musiklizenzgeber BMI. Er bat die Firma für Urheberrecht darum, Viveks Kampagne die Lizenz zur Nutzung seiner Musik zu entziehen. "BMI wird jede Aufführung der Eminem-Werke durch die Vivek-Kampagne ab diesem Datum als wesentliche Verletzung der Vereinbarung betrachten, für die sich BMI alle Rechte und Rechtsmittel vorbehält", heißt es in der Bestätigung des Unternehmens.

Der Politiker äußert sich selbst auch schon bei X dazu zu Wort. "Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder?", witzelte er. Die Sprecherin von Viveks Kampagne nahm auch kein Blatt vor den Mund und ließ es sich nicht nehmen, sich dazu zu äußern: Man müsse das Rappen ab jetzt "leider dem echten Slim Shady" überlassen.

