"Ex on the Beach"-Carina zeigt erste Pics mit ihrer Freundin

Carina teilt ihr Glück endlich mit der ganzen Welt! In der diesjährigen Staffel der Realityshow Ex on the Beach bandelte die Influencerin eigentlich mit Yasin Mohamed (32) an. Nach dem Ende der Dreharbeiten entwickelte sich daraus jedoch keine feste Beziehung. Stattdessen verliebte sich die Beauty in eine Frau. Jetzt stellt Carina ihre Freundin zum ersten Mal mit mehreren Pärchenfotos der Öffentlichkeit vor!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Carina nun einige Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrer Herzensdame Chika zeigen. Auf einem der Pics drückt diese der Influencerin beispielsweise einen Kuss auf die Wange. Zudem schwärmt der Rotschopf in den höchsten Tönen: "Die letzten vier Monate hast du mir mehr gegeben als alle anderen zusammen. Darf ich vorstellen – meine offizielle Freundin, beste Freundin und meine Seelenverwandte."

Vor ein paar Tagen erzählte Carina bereits, wie sie ihre neue Liebe kennengelernt hat. "Chika und ich kennen uns eigentlich schon fast zwei Jahre. Kennengelernt haben wir uns in einer Tanzbar", rief sie sich gegenüber Bild in Erinnerung. Damals habe Carina allerdings noch kein Interesse an Frauen gehabt.

Instagram / carina.nl Carina und Chika

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / carina.nl Carina mit ihrer neuen Partnerin Chika

