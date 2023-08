Finales Date: Fynn gesteht Bachelorette Jenny seine Gefühle!

Es wird immer ernster! Jennifer Saro hatte vor wenigen Wochen begonnen als Die Bachelorette nach der großen Liebe zu suchen. Besonders mit Fynn Lukas Kunz (26) schien die Chemie von Anfang an zu stimmen, sodass sie einige Einzeldates miteinander verbracht hatten und sich letztendlich auch näher gekommen waren. Nun steht das letzte Date der Influencerin und des Ex-Love Island-Boys an. Und zu diesem besonderen Anlass gesteht Fynn Jennifer seine Gefühle!

Tagsüber kümmern sich die beiden um Elefanten in einer Auffangstation – am Abend wird es dann romantisch! Auf einem Bett aus Heuballen stoßen die beiden auf das letzte Date an. "Ich glaube, wir wären ein ganz gutes Team, oder?", fragt Fynn die Rosenkavalierin, was sie ihm lächelnd bestätigt. Nach einer Videobotschaft seiner Familie wird das Ganze dann noch emotionaler. "Ich muss dir was sagen. Mir ist das echt wichtig alles. Ich habe gemerkt, dass ich es sehr ernst meine und ich glaube… Nein, ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe", gesteht der Lüneburger Jenny. Glücklich strahlt sie ihn daraufhin an und drückt ihm einen Kuss auf die Lippen.

In der vergangenen Folge durfte auch Jennys Mama ihre letzten drei Boys kennenlernen. Nachdem sie mit Adrian Alian (27), Jesaia und Fynn gesprochen hatte, wollte ihre Tochter von ihr wissen, ob sie einen Favoriten habe. Darauf fand diese eine klare Antwort: "Ja, den Fynn!", strahlte sie.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" bei RTL+.

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz mit Jennifer Saro

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz mit Jennifer Saro

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz

