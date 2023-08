Hatte Yasin Mohamed einen Dreier? Carina traut es ihm zu!

Was sagt sie zu den Gerüchten? Bei Ex on the Beach lernten Carina und Yasin (32) sich intensiv kennen. Eigentlich wollten sie das Ganze auch nach den Dreharbeiten weiterführen. Doch der Temptation Island-Star meldete sich irgendwann immer weniger bei ihr – dann war Schluss. Jetzt kommen Gerüchte auf, dass Yasin sogar direkt nach der Show einen Dreier mit anderen Kandidaten gehabt haben soll. Und das, obwohl er Carina versprochen hatte, brav zu bleiben. Jetzt meldet sie sich zu dem angeblichen Mé­nage-à-trois!

In ihrer Instagram-Story geht sie nun darauf ein und betont: Es habe sich niemand bei ihr gemeldet, der den Dreier bestätigen kann. Daher wisse Carina auch nicht, ob an dem Techtelmechtel was dran ist. Nur Yasin schilderte seine Sicht der Dinge. Er sei beim Sex dabei gewesen und hätte zwei andere angefeuert. "Ich würde ihm tatsächlich zutrauen, dass er nach der Show was mit Paulina hatte und was mit Bella und dem anderen Typen hatte", erklärt sie jedoch. Dass solche Gerüchte aufkommen, sage schon genug über ihn aus.

Mittlerweile sei ihr das aber egal. Das einzige, was Carina damals wirklich verletzt habe, war, dass Yasin nicht direkt Kontakt zu ihr aufgenommen hatte. Angeblich habe er einen Tag nach der Show gebraucht, um klarzukommen. Dabei soll er einfach weiter Party gemacht und viel getrunken haben: "Jeder hat sein Handy wiederbekommen und angemacht, nur er nicht."

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 13, RTL+ Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach" 2023

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

