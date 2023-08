Kylie Jenner schleicht sich aus Timothée Chalamets Haus!

Das Versteckspiel geht in die nächste Runde! Seit April halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die Reality-TV-Darstellerin Kylie Jenner (26) und der Schauspielstar Timothée Chalamet (27) sich daten. Sie selbst bestätigten weder die Gerüchte, noch dementierten die beiden sie. Doch immer wieder tauchen Bilder auf, die für eine Liebelei sprechen – wie auch jetzt: Kylie wurde bei Timothée zu Hause gesehen!

Bei einem Besuch in Timothées Villa in Beverly Hills versucht die Unternehmerin sich bedeckt zu halten, so Dailymail. Während sie sein Haus verlässt, ist sie komplett in unauffälliges Schwarz gekleidet und trägt eine Gesichtsmaske. Dann steigt sie in ihren schwarzen Range Rover und verlässt das Anwesen nur wenige Minuten, nachdem der Dune-Star das Grundstück ebenfalls mit seinem Auto verließ.

Im April verriet eine Quelle, dass die beiden Stars sich gerade kennenlernen und Zeit miteinander verbringen würden. Ein anderer plauderte aus, dass die beiden sich zwar jede Woche treffen würden, es aber wohl nichts Ernstes sei: "Sie lernt ihn gerade kennen. Kylie hat Spaß. Nach dem jahrelangen Hin und Her mit Travis will sie sich einfach nur ohne Druck verabreden."

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

