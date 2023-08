Schon wieder Stress? Eva Benetatou schießt gegen Chris Broy

Herrscht bei Evanthia Benetatou (31) und Chris Broy (34) etwa wieder dicke Luft? Die einstige Bachelor-Finalistin und ihr Ex hatten sich noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes getrennt. Danach entfachte zwischen ihnen ein Rosenkrieg, der nicht zu enden schien. Doch Anfang des Jahres haben sich die Realitystars dann ihrem Kind zuliebe endlich versöhnt. Bis zuletzt schienen sie ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. Nun stichelt Eva allerdings wieder gegen Chris.

In ihrer Instagram-Story verriet die diesjährige Kampf der Realitystars-Kandidatin, dass sie immer mehr Fragen zu Georges Vater erreichen würden. Dazu schrieb sie weiter: "Manche Menschen bleiben einfach immer eine Enttäuschung, egal, wie gut man zu ihnen war/ist. Ich lasse sie ihr Leben und ihre Lügen leben." Ein konkretes Beispiel nannte Eva nicht. Sie kündigte jedoch an, sich noch ausführlicher dazu äußern zu wollen.

In einer weiteren Sequenz machte die 31-Jährige deutlich, dass in ihr momentan pures Chaos herrsche. "Manche Situationen in unserem Leben fügen sich von selbst und dienen dazu, die Menschen aus seinem Leben zu eliminieren, die dich nie zu schätzen wussten – Fake People. Hinterhältigkeit und Gehässigkeit", zählte Eva auf. Ob sie sich auch hierbei auf Chris bezieht, ließ sie jedoch offen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, August 2023

