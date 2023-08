Seltenes Bild: Alexander Klaws' Sohn hat den ersten Schultag

Er ist schon so groß geworden. Alexander Klaws (39) und seine Partnerin Nadja Scheiwiller (38) sind seit 2017 Eltern eines kleinen Jungen. Vom Papadasein schwärmte der einstige DSDS-Gewinner bereits in früheren Interviews. Im März 2020 kam dann Alexanders zweiter Sohn auf die Welt. Sein Erstgeborener ist inzwischen schon ziemlich groß geworden und bereit für seinen ersten Tag in der Schule.

Auf Instagram teilt er einen Schnappschuss seines Sprosses, auf dem dieser stolz eine Rennauto-Schultüte in der Hand hält und einen Ranzen aufhat. "Dann ist er plötzlich da, der 1. Schultag! Unfassbar", stellt Alex ungläubig fest. "Erfüllt mit Liebe und Stolz, fängt für dich ein neuer Lebensabschnitt an. Gerade erst hast du noch in meine rechte Hand gepasst, und demnächst erklärst du mir schon das Leben", schwärmt der Sänger weiter. Außerdem postete Alex ein Bild, auf dem sein Sohn auf dem Fahrrad fährt.

Bereits früher gab der Musical-Star einen Einblick in seinen Alltag als Papa. "Am allerliebsten spiele ich mit meinen Söhnen verstecken, bevor dann im TV das 'Kitzelmonster' beginnt", schwärmte der 38-Jährige im Interview mit Gala. Sogar seinen Schlafplatz teilt der Zweifachpapa mit seinen Söhnen – Alex verriet nämlich auch: "Im Bett habe ich spätestens ab drei Uhr morgens nur noch zehn Zentimeter Platz für mich, weil dann beide Kinder bei uns schlafen."

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws mit einem seiner Söhne, November 2021

Getty Images Alexander Klaws, Sänger

Getty Images Alexander Klaws, Schauspieler

