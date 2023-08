Adele stoppt Show, um einen Fan vor Security zu schützen

Sie verteidigt ihn! Adele (35) ist schon seit mehreren Jahren unglaublich erfolgreich im Musikbusiness. Seit November vergangenen Jahres spielt die Sängerin ihre Show "Weekends with Adele" in Las Vegas. Sie ist bekannt dafür, öfter mal mit ihren Zuschauern während der Konzerte zu interagieren und auf sie achtzugeben. So auch bei ihrer vergangenen Show: Adele unterbrach ihr Konzert, um einem Fan zu helfen!

Auf TikTok schlug ein Video durch die Decke, in dem ein Fan sich selbst beim Singen und Tanzen während des Konzerts der Britin filmt. Scheinbar hatte dies andere Zuschauer hinter ihm gestört. Denn eine Frau hatte ihn aufgefordert, sich wieder hinzusetzen. Nachdem er kurze Zeit später wieder aufgestanden war, kam ein Sicherheitsmann auf ihn zu. Darauf wurde Adele aufmerksam und unterbrach ihre Performance. "Warum belästigt ihr ihn alle? Könnt ihr ihn bitte in Ruhe lassen?", fragte sie die Security. Dann sprach sie ihren Fan direkt an: "Sie werden dich nicht mehr belästigen, mein Liebling. Genieß die Show!"

Auch bei einem vorherigen Konzert machte die Musikerin einen Fan sehr glücklich. Eine schwangere Frau aus dem Publikum bat Adele um Hilfe bei der Auswahl für einen geeigneten Babynamen. Da eilte sie sofort zur Hilfe und verriet sogar, dass sie sich selbst alle potenziellen Namen für ihr zukünftiges zweites Kind notiere.

Adele, Sängerin

Adele, Juli 2022

Adele, britische Sängerin

