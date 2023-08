Amira Pochers Show "My Mom, Your Dad" fliegt aus dem TV!

Für Amira Pocher (30) läuft es gerade nicht wirklich rund. Nachdem es mehrere Wochen lang Gerüchte gegeben hatte, dass es in ihrer Ehe mit dem Komiker Oliver Pocher (45) kriselt, machten die beiden jüngst ihre Trennung öffentlich. Das Ganze sei offenbar von der Moderatorin ausgegangen, der Entertainer habe an der Ehe festhalten wollen. Doch auch beruflich muss Amira nun einen Rückschlag verkraften: Ihre Datingshow "My Mom, Your Dad" fliegt aus dem TV-Programm.

Wie Quotenmeter berichtet, soll die Show zuletzt im Schnitt nur 440.000 Zuschauer ab drei Jahren erreicht haben. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe habe bei mauen dreieinhalb Prozent gelegen. Daher habe der Sender Vox beschlossen, die restlichen fünf der insgesamt acht Folgen nicht mehr um 20:15 Uhr im TV, sondern nur bei dem Streaming-Dienst RTL+ zu zeigen.

Bei "My Mom, Your Dad" geht es darum, dass volljährige Kinder ihre alleinerziehenden Eltern verkuppeln. Die jungen Teilnehmer können von der Kids-Villa aus ihre Familienmitglieder beobachten, die sich in der Erwachsenen-Villa beschnuppern. In der vergangenen Folge sind zwei neue Singles eingezogen und haben die Truppe ordentlich aufgemischt.

