Erwischt! Gigi Hadid und Cole Bennett zusammen unterwegs

Was läuft zwischen Gigi Hadid (28) und Cole Bennet (27)? Seit einigen Monaten reißen die Schlagzeilen um das Liebesleben des Models nicht ab: Immer wieder wird Gigi an der Seite von Leonardo DiCaprio (48) gesehen – eine Beziehung zwischen den beiden wurde allerdings nie bestätigt. Doch nun scheint sich die Laufstegschönheit anderweitig umzusehen: Paparazzi erwischten Gigi mit dem Musikproduzenten Cole Bennett. Nun wurden die beiden erneut zusammen gesehen!

Das zeigen die Bilder, die Mail Online vorliegen. Nur wenige Tage nachdem Gigi und der 27-Jährige gemeinsam eine Hausparty in Los Angeles verließen, genossen die beiden ein Dinner in einem Restaurant in West Hollywood: Gigi ging durch einen Hinterausgang zu ihrem wartenden Auto, während Cole zur gleichen Zeit durch die Vordertür das Lokal verließ.

Was wohl Leo von der Romanze hält? Erst vor wenigen Tagen verriet ein Insider gegenüber dem Medium, dass der Filmstar und Gigi nicht ganz ohneeinander können: "Sie respektieren einander und haben Spaß, wenn sie zusammen sind, aber das ist nicht die Art von Situation, in die sich Gigi einleben würde." Die 28-Jährige wolle vor allem ihr Single-Leben genießen.

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Cole Bennett im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de