Gerichtsprozess: Donald Trump plädiert auf "nicht schuldig"

Donald Trump (77) muss sich derzeit zahlreichen Anklagen stellen! Der ehemalige Präsident der USA wird im Moment in mehreren Bundesstaaten beschuldigt, Vergehen begangen zu haben. In Georgia wird dem Politiker und 18 seiner Anhänger beispielsweise vorgeworfen, die Wahl im Jahr 2020 manipuliert zu haben. Jetzt gibt es neue Entwicklungen in dem besagten Prozess: Donald plädiert nun nämlich auf "nicht schuldig"!

Laut Gerichtsdokumenten, die jetzt unter anderem BBC vorliegen, weist der Ex-Präsident in dem Fall alle Schuld von sich. Zudem wolle der 77-Jährige bei dem Gerichtstermin nicht vor Ort sein. In dem Schreiben heißt es dazu: "In Kenntnis meiner Rechte verzichte ich hiermit freiwillig auf mein Recht, bei der Anklageerhebung anwesend zu sein – und auf mein Recht, mir die Anklageschrift in der öffentlichen Sitzung vorlesen zu lassen."

Aufgrund der vielen Anklagen gegen Donald machte er vor wenigen Tagen sogar Bekanntschaft mit Gefängniswärtern. Im Rice Street Jail in Atlanta wurde neben Fingerabdrücken auch ein Foto von dem Beschuldigten erstellt: Auf dem Mugshot trägt der Unternehmer wie gewohnt einen Anzug und blickt grimmig in die Kamera. Allerdings wurde er gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen.

Getty Images Donald Trump, Juni 2023

Getty Images Donald Trump im August 2023

Getty Images Donald Trumps Polizeifoto, August 2023

