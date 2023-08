Nach Familiendrama: Kourtney Kardashian teilt seltsamen Post

Was will sie damit sagen? Vor wenigen Monaten verkündeten Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (44) und ihr Ehemann, der Sänger Travis Barker (47), ihre Schwangerschaft auf einem seiner Konzerte. Seitdem stehen die Baby-News im Mittelpunkt und die Umstände der Geburt werden viel diskutiert. Zuletzt wurde bekannt, dass die Beauty ihre Familie angeblich aus dem Kreißsaal ausschließen will. Kurz nach dem Familiendrama teilt Kourtney jetzt einen kryptischen Post!

Während nun viel über ein mögliches Kardashian-Familiendrama spekuliert wird, teilt Kourtney auf Instagram einige mysteriöse Zeilen: "Liebe die Menschen in deinem Leben so laut und so heftig, dass sie nie daran zweifeln, wie sehr sie geliebt werden." Der Post, den sie in ihrer Story teilte, wurde ursprünglich auf der Seite ihres Unternehmens hochgeladen, mit der Aufforderung, diejenigen zu markieren, die man liebt. Ob das eine Nachricht für ihre Familie sein soll, ist unklar.

Das Drama begann, als bekannt wurde, dass Kourtney angeblich ihre Familie aus dem Kreißsaal verbannen möchte. Eine Quelle sagte dazu: "Kourtneys Familie war immer willkommen, wenn sie entbunden hat. Aber jetzt sagt sie, dass sie nur Travis dabei haben will, was Kris Jenner (67) ziemlich verärgert hat." Zudem soll die TV-Bekanntheit die totale Kontrolle über das Filmmaterial der Entbindung haben wollen, weshalb sie und Travis wohl ihr eigenes Filmteam organisieren.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Musiker und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

ActionPress Kourtney Kardashian im August 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

