Wie steht Lisa Marie Straube zu Mats Hummels (32)? Im Jahr 2015 heiratete der Fußballstar seine langjährige Partnerin Cathy Hummels (33). Doch inzwischen soll ihre Ehe am Boden liegen. Vor Kurzem tauchte auch noch eine junge Frau auf der Bildfläche auf, die angeblich die neue Partnerin des Sportlers sein soll: die 21-jährige Lisa Marie Straube. Jetzt teilte sie im Netz kryptische Zeilen, die auf Mats und die aktuelle Situation hindeuten können!

"Glaubt nicht so schnell alles, was ihr hört. Lügen reisen schneller als die Wahrheit", schrieb Lisa auf Instagram unter ein Foto, auf dem sie ganz genüsslich ein Glas Wein trinkt. Ob sie mit der Anspielung die Gerüchte dementieren möchte, dass sie die neue Frau an der Seite des 32-Jährigen nach seinem spekulierten Ehe-Aus ist? Doch bei dem vielsagenden Satz blieb es nicht. Weiterhin postete sie diese Zeile: "Manche Leute hassen dich nur aufgrund der Tatsache, dass andere dich lieben."

Vor einigen Tagen machte Lisa im Netz bereits mit einem Statement deutlich, dass sie aufgrund der aktuellen Spekulationen mit Hassnachrichten geflutet werde. "Mir ist klar, dass mich einige Leute mit Vorurteilen personifizieren und ihre Meinung äußern, ohne mich zu kennen. Jedoch ist das keine Entschuldigung für herabwürdigendes Verhalten mir und jedem anderen gegenüber", machte sie auf Instagram ihren Standpunkt klar.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube

Anzeige

Getty Images Profi-Kicker Mats Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de