Wow! Topmodel Toni Garrn funkelt in einem Discokugel-Kleid

Dieses Kleid bringt Toni Garrn (31) zum Strahlen! Das deutsche Supermodel ist dafür bekannt, sich in Sachen Mode gerne einmal auszutoben: Nicht nur auf dem roten Teppich posiert die Mutter einer Tochter immer wieder in stylishen Looks für die Fotografen – auch im Alltag kleidet sich die gebürtige Hamburgerin gerne trendorientiert. Jetzt stellt die Blondine erneut ihr modisches Gespür unter Beweis: Toni funkelt in einem Kleid in Discokugel-Optik im Blitzlichtgewitter der Fotografen!

Auf diesen neuen Fotos, die auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig entstanden sind, präsentiert Toni stolz ihren außergewöhnlichen Look: Die 31-Jährige posiert in einer bodenlangen silberfarbenen Robe für die Fotografen, die das Licht wie eine Art Discokugel reflektiert. Zu dem scheinenden It-Piece kombiniert die Laufstegschönheit ein imposantes Collier, unauffälliges Make-up und eine lässige Hochsteckfrisur.

Toni ist aber nicht die erste Promi-Dame, die auf den Discokugel-Look setzt! Der Popstar Taylor Swift (33) begeisterte seine Fans und die Fotografen schon 2018 bei den American Music Awards in einem vergleichbaren funkelnden Kleid: Die "Mirrorball"-Sängerin trug damals eine deutlich kürzere Version mit langen Ärmeln und rundete den Red-Carpet-Look mit dazu passenden Overknee-Stiefeln ab.

