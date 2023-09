25 Kilo weniger: Post Malone zeigt seine erschlankte Figur

Post Malone (28) scheint sich wohlzufühlen! Der Sänger hatte in den vergangenen Monaten seine Fans in ziemliche Sorgen versetzt: Er nahm immer mehr Gewicht ab und wurde immer dünner. Zeitweise gab es schon Spekulationen darüber, ob er krank oder drogenabhängig sein könnte. Doch den Gerüchten setzte der "Sunflower"-Interpret schnell ein Ende: Er hat einfach eine Diät gemacht! Jetzt präsentiert Post Malone auch seine erschlankte Figur.

Auf Instagram teilt der Musiker ein Selfie: In einer gerade geschnittenen schwarzen Hose, in Hemd und Lederblazer sowie in Stiefeletten posiert Post Malone vom Spiegel. Das lässt seine Figur besonders schlank erscheinen! Das fällt auch seinen Fans auf: "Wow, du siehst fit aus!", kommentiert etwa ein User unter dem Post.

In dem Podcast "The Joe Rogan Experience" sprach Post Malone erst vor wenigen Wochen über seinen Gewichtsverlust. Dabei erklärte er, dass er vor allem auf zuckerhaltige Getränke verzichtet hatte. Dadurch hat er insgesamt 25 Kilo verloren und wiegt nun nur noch 84 Kilo!

