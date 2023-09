Calvin Kleinen haut Song mit Gina-Lisa raus: Top oder Flop?

Können Calvin Kleinen (31) und Gina-Lisa Lohfink (36) zusammen überzeugen? Der Realitystar versucht seit Längerem, sich eine Karriere als Musiker aufzubauen und hatte auch schon ein paar Erfolge. Sein Song "Sophia", in dem er Sophia Thomalla (33) eine Liebeserklärung macht, hat auf Spotify zum Beispiel über 630.000 Aufrufe. Jetzt hat er den nächsten Partykracher veröffentlicht, allerdings mit einer anderen Blondine. Für den Musikvideodreh seines neuen Songs "Adam & Eva" stand er mit Gina-Lisa vor der Kamera – wie kommt die Kombi an?

Seit heute Nacht ist Calvins Song "Adam & Eva" auf Spotify, YouTube und Co. abrufbar. Dabei handelt es sich wieder um eine recht typische Partyschlager-Nummer. In dem Video tanzen der selbst ernannte "Mister Temptation Island" und die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin fast nackt eng aneinander – nur das Nötigste ist bedeckt. Calvins Social-Media-Anhänger amüsiert vor allem die Textpassage "So wie Gott uns schuf". Schließlich hat Gina-Lisa nicht gerade wenig an sich machen lassen.

Die Nackedeis verbindet aber offenbar weitaus mehr als nur der Videodreh. Gegenüber Bild stimmte Calvin Gina-Lisa zu, dass sie gute Freunde seien. Dann ergänzte er, dass sie auch Sex miteinander haben: "Sie hat schon recht, wir haben eine gute Freundschaft. Dass es eine Freundschaft Plus ist, hat sie wohl verschwiegen. Und die existiert schon seit ein paar Jahren."

Anzeige

www.Palms-Store.de Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Star

Anzeige

www.Palms-Store.de Calvin Kleinen und Gina-Lisa Lohfink, Realitystars

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen und Gina-Lisa Lohfink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de