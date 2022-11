So findet Sophia Thomalla Calvin Kleinens Song über sie

Ob Sophia Thomalla (33) das so toll findet? Calvin Kleinen (30) hat bereits die eine oder andere Reality-TV-Show hinter sich. Bei seiner letzten Teilnahme hat er sich allerdings verliebt, jedoch nicht in sein Perfect Match Franziska Temme (27), sondern in die Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin Sophia Thomalla. Um ihr seine Zuneigung zu zeigen, hat der 30-Jährige ihr jetzt sogar einen Song geschrieben. Aber was sagt die Besungene selbst dazu?

"Ich habe den Song von Calvin gehört und auch das Video dazu gesehen. Und ich muss sagen: Ich bin unfassbar glücklich darüber", schwärmte die Beauty gegenüber RTL. "Ich bin am Zenit meiner Karriere angekommen und darf endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ich meine, was kann mir Besseres passieren, als dass Calvin Kleinen einen Song über mich macht – den ich auch noch feier." Sophia ist sich sicher: "Calvin, das wird der neue Ballermann-Hit. Ich weiß es. Ich spürs. Vielen Dank. Ich feier dich auch."

Dabei war Sophia anfangs wohl noch gar nicht so begeistert von der Idee. "Sophia sagte: 'Wo ist der Baum?' Ich so: 'Welcher Baum?' Sie: 'Na, der Baum, an dem ich mich aufhängen kann.'", soll sie laut Calvin gesagt haben.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, 2022

Anzeige

Calvin Kleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de