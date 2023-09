Nach Cardi B: Auch 50 Cent bewirft einen Fan mit Mikro!

Dem nächsten Musiker platzt der Kragen. Mit Mega-Hits wie "Candy Shop" und "In da Club" feiert 50 Cent (48) weltweite Erfolge. Seither zählt er zu den bekanntesten Namen der Rap- und Hip-Hop-Szene. Im Rahmen seiner "Final Lap"-Tournee reist der Rapper, der bürgerlich Curtis James Jackson III. heißt, aktuell durch die USA. Bei einem Auftritt von 50 Cent kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall.

Während einer Show in Los Angeles machte der gebürtige New Yorker seinem Ärger Luft – und involvierte dabei ungewollt einen Fan, wie ein Video zeigt. Der Grund: Nachdem ihm nacheinander mehrere Mikros in die Hand gedrückt worden waren, die allesamt nicht funktionierten, riss ihm der Geduldsfaden, wie TMZ berichtet. Voller Frustration soll er sein Mikro daraufhin in die Menge geworfen haben. Dumm nur, dass dieses einen Fan am Kopf traf. Zwar sei dies keineswegs Absicht gewesen, dennoch verließ die getroffene Frau das Konzert mit einer Platzwunde – das sollen Fotos zeigen, die in den sozialen Medien kursieren.

Bei dem Vorfall handelt es sich allerdings um keinen Einzelfall: Denn die ganze Aktion erinnert stark an eine Szene eines Cardi B (30)-Konzerts. Auf diesem waren bei der Rapperin alle Sicherungen durchgebrannt. Nachdem ein Fan die Sängerin mit seinem Getränkt überschüttet hatte, war daraufhin sofort die Retourkutsche gefolgt. Cardi hatte den Übeltäter kurzerhand mit ihrem Mikrofon beworfen.

