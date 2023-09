Wow! So elegant genießt Amal Clooney Date-Night mit George

Amal Clooney (45) begeistert mit ihrem Händchen für Mode! Bereits seit einigen Jahren macht die Ehefrau von George Clooney (62) mit ihren Outfits immer wieder Furore bei öffentlichen Auftritten. Dabei greift die Juristin auch gerne mal zu knalligen Farben. Derzeit macht das Paar in Venedig Urlaub – der Stadt, in der sie sich 2014 das Jawort gegeben haben. Für ein Date mit ihrem Gatten putzte sich Amal nun ganz besonders heraus!

Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 45-Jährige gemeinsam mit dem Schauspieler am Dienstagabend ein Restaurant in Venedig besucht, zu dem sie mit einem Wassertaxi gefahren wurden. Für ihr Date mit George warf sich Amal besonders in Schale: Sie trug ein elegantes grünes Kleid. Ein besonderer Hingucker war neben dem hohen Beinschlitz auch der Wasserfallausschnitt der Robe.

Noch immer scheint das Paar auf Wolke sieben zu schweben. Wie der 62-Jährige vergangenes Jahr in der "The Drew Barrymore Show" verraten hatte, sei er nach wie vor ein Fan von romantischen Gesten: Seit dem Beginn ihrer Beziehung schreiben sich Amal und der Filmstar regelmäßig Liebesbriefe.

