Aus bei Amira und Oliver Pocher: Wer bekommt jetzt das Geld?

Wie regeln Amira (30) und Oliver Pocher (45) jetzt ihre Finanzen? Die Moderatorin und der Entertainer machten am Donnerstag ihre Trennung öffentlich. Zuvor hatte es bereits einige Gerüchte über eine Liebeskrise gegeben. Was schlussendlich zu dem Ehe-Aus führte, ist unklar. Einen Rosenkrieg wird es aber wohl nicht geben – die beiden wollen sogar noch zusammen ihren Podcast weiterführen. Doch wie teilen Oliver und Amira das Geld auf?

Gegenüber Bild am Sonntag hatte das einstige Paar bereits vor der Trennung erklärt, wie es in einem solchen Falle mit seinen Finanzen umgehen wolle: "Jeder hat sein Konto. Wir haben auch unterschiedliche Buchhalter." Es soll aber auch einen Ehevertrag geben. Amira habe bei der Hochzeit auf eine Zugewinngemeinschaft verzichtet. Die Güter der Partner sollten während der Ehe also getrennt bleiben. Demnach dürfte auch im Falle einer Scheidung keiner finanziell von dem anderen profitieren.

Olli ist seit fast 25 Jahren im Fernsehen aktiv und verdient sein Geld mit Shows und Auftritten. Aber auch Amira konnte in den vergangenen Jahren einige TV-Engagements an Land ziehen. Sie moderiert unter anderem "Prominent" und "My Mom, Your Dad". Das letztere Format wurde vor wenigen Tagen allerdings aus dem linearen Programm geworfen und wird fortan nur noch im Web ausgestrahlt.

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

