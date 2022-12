Beweise: Walentina Doronina dementiert Fake-Verlobung

Die Vorwürfe will Walentina Doronina (22) offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Nach einer hitzigen Begegnung auf einem öffentlichen Event schoss Gina Alicia gegen ihre einstige Reality Shore-Kollegin. Die Ex-Temptation Island-Verführerin behauptete, dass die Verlobung der Promi Big Brother-Kandidatin fake sei und sich die Blondine den Ring selbst zugelegt habe. Um Ginas Behauptungen zu entkräftigen, teilte Walentina deshalb nun Beweise im Netz.

Um zu beweisen, dass Walentina sich ihren Verlobungsring nicht selbst gekauft hatte, teilte sie nun einen Screenshot von der Rechnung des Klunkers in ihrer Instagram-Story. "Wenn Neider meinen, die Verlobung wäre fake und ich hätte mir den Ring selber gekauft", zeigte sich die 22-Jährige siegessicher und amüsierte sich über Ginas Vorwurf. Unter der Adresse des Käufers war der Name ihres Freundes Can Kaplan angegeben.

Unabhängig von der Verlobung teilt Gina in ihrer Instagram-Story auch ihre Meinung über Walentina im Netz. Immerhin habe die Italienerin die Freundschaft zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten beendet, "weil du einfach ein extrem respektloser Mensch bist. Du benutzt Menschen einfach für seinen Vorteil", machte sie ihrem Ärger Luft. Ihr den Mittelfinger gezeigt zu haben, bereue sie deshalb nicht.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Influencerin

Sat.1 Walentina Doronina beim Finale von "Promi Big Brother"

Instagram / walentinadoroninaofficial Gina Alicia, Reality-TV-Bekanntheit

