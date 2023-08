Prinz Harry crasht Kinopremiere seiner neuen Netflix-Serie!

Er ist immer wieder für eine Überraschung gut! Vor einer Woche hatte Netflix bekannt gegeben, dass Prinz Harrys (38) neue Serie "Heart of Invictus" noch in diesem Monat erscheinen wird. In Kürze ist es so weit: Ab morgen geht seine fünfteilige Dokumentarreihe auf der Streaming-Plattform an den Start. In Amerika fand bereits die Premiere des Streifens in den Kinos statt – und bei einer war Harry höchstpersönlich dabei!

Die kalifornischen Kinobesucher erlebten eine ziemliche Überraschung, als der Wahl-Amerikaner plötzlich zur "Heart of Invictus"-Premiere erschien. Ein Fan teilte von diesem unerwarteten Spektakel ein Reel auf Instagram. Dieses zeigt, wie der Herzog von Sussex sich in einem Theater in San Diego County zusammen mit den Besuchern seine Netflix-Dokumentation ansieht. "Wenn es ein zufälliger Montagabend ist und Prinz Harry die Premiere seiner Show in Chula Vista crasht", lautete die Beschreibung des Videos.

Bereits im Juni hatte Harry eine leidenschaftliche Rede bei den Warrior Games 2023 in San Diego gehalten. Das Sportereignis inspirierte den 38-Jährigen nach seiner ersten Teilnahme vor zehn Jahren unter anderem dazu, seine Invictus Games im Folgejahr zu gründen

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im August 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Eröffnungszeremonie der Invictus Games in Sydney, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de