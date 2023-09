Kourtney Kardashian verlässt Krankenhaus mit Babybauch!

Es gibt Neuigkeiten von Travis Barker (47) und seiner Frau Kourtney Kardashian (44)! Der Musiker hatte am Freitag für Verwunderung bei seinen Fans gesorgt. Der Grund: Er hatte aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit die Tour seiner Band Blink 182 abgebrochen und ist zurück in die USA geflogen. Zahlreiche Supporter hatten daraufhin vermutet, dass Kourtney ihr Kind bekommen könnte. Auf neuen Fotos wird aber deutlich, dass sie immer noch schwanger ist.

Neue Paparazzibilder, die jetzt unter anderem TMZ vorliegen, zeigen Travis und Kourtney am Samstag vor einem Krankenhaus in der US-amerikanischen Metropole Los Angeles: Auf den Bildern laufen der Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin vom Ausgang der Klinik zu ihrem Auto – und dabei ist deutlich zu sehen, dass Kourtney noch immer einen großen Babybauch hat.

Bislang meldeten sich weder Travis noch Kourtney mit genaueren Details zu der dringenden Familienangelegenheit zu Wort. Die Ex des Blink-182-Stars – Shanna Moakler (48) – vermutete allerdings bereits, dass es sich um etwas Ernstes handeln müsse, da Travis ansonsten niemals die geplanten Konzerte absagen würde.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de