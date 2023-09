Krass abgenommen: Matze Höhn hat aber keinen Bock aufs Gym!

Matthias Höhn (27) genießt sein neues Körpergefühl! In den vergangenen Jahren hatte der Influencer nicht wirklich Zeit, sich um seinen Body zu kümmern – seit der Geburt seines Sohnes Milan hatte er einige Kilos mehr auf den Hüften. Doch nun hat der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller abgenommen und ist richtig happy! Ins Fitnessstudio würde Matze aber trotzdem niemals gehen.

Auf der Angermaier Trachtennacht schwärmt er im Promiflash-Interview, wie zufrieden er gerade mit seinem Körper ist: "Ich fühle mich muskulös, ich bin da!" Weiter arbeiten wird Matze an seiner Figur deshalb nicht – der Besuch eines Fitnessstudios kommt für ihn beispielsweise auf keinen Fall infrage. "Das war noch nie was für mich. [...] Warum soll ich ins Fitnessstudio gehen, meine Zeit dafür verschwenden? Wenn ich mich ja gut fühle, so wie ich bin?", erklärt die TV-Bekanntheit.

Ob wohl seine neue Liebe etwas mit Matzes positiven Körpergefühl zu tun hat? Gegenüber Promiflash bestätigt er, dass er aktuell bis über beide Ohren verliebt ist. "Also wenn da jetzt nichts dramatisch schiefgehen sollte, dann werde ich demnächst eine Freundin haben", freut sich der Ex von Jenefer Riili. Sogar Nachwuchs will er mit seiner Neuen.

Collage: Matthias Höhn Matthias Höhn zeigt seinen Abnehmerfolg

Getty Images Matthias Höhn, Reality-TV-Star

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Dezember 2022

