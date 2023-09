Nach Trennung: So sollte Sofia Vergaras neuer Partner sein

Sofia Vergara (51) hat ganz konkrete Vorstellungen. Die Ehe der Schauspielerin mit Joe Manganiello (46) ist nach rund sieben Jahren gescheitert. Doch anstatt Trübsal zu blasen, soll der Modern Family-Star sein bestes Leben leben. Auch wenn sich der Serienstar momentan keine neue Beziehung zu wünschen scheint, weiß er dennoch schon jetzt, was er will: Sofia verrät, wie ihr nächster Partner sein soll.

In der aktuellen Folge von "America's Got Talent" spricht die 51-Jährige mit ihren Kollegen offen über ihre Anforderungen an den nächsten Mann in ihrem Leben. "Nun, ich denke, was jedes Mädchen will. Jemanden, der gesund ist, der gut aussieht und einen tollen Sinn für Humor hat", gibt Sofia preis. Der Schauspielerin sei es aber ebenso wichtig, dass ihr zukünftiger Partner mit sich selbst zufrieden ist.

Bereits in einer vergangenen Folge wurde schon das Liebesleben der gebürtigen Kolumbianerin thematisiert. Ihr Kollege Howie Mandel (67) kam dabei kurzerhand auf eine Idee. "Lasst uns das zum Ende der Staffel machen: Wir finden einen Partner für sie und lassen Amerika darüber abstimmen", scherzte der TV-Star. Doch ganz so ernst meinte er das natürlich nicht: Howie sei sich sicher, dass Sofia auch ohne fremde Hilfe den perfekten Mann finden wird.

Sofia Vergara, März 2023

Sofia Vergara, Serienstar

Howie Mandel, TV-Star

